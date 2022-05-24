МТС запустила продажи уцененных и подержанных смартфонов

Отмечается, что гаджеты поступают в продажу из центра постпродажного обслуживания розничной сети МТС и почти не отличаются от новых. Модели категории «Как новый» — это девайсы, возвращенные покупателями в течение двух недель либо имеющие неполную комплектацию или поврежденную упаковку.

Стоимость бывших в употреблении и уцененных смартфонов может быть до 50% по сравнению с новыми устройствами. На все гаджеты будет распространяться гарантия от МТС сроком на 90 дней и остаточная гарантия от производителя.

«На первом этапе уцененные и бывшие в употреблении устройства можно приобрести в Москве — девайсы доступны к покупке в магазинах и через сайт, где появился специальный раздел с такими моделями. Клиентам доступны сотни смартфонов от Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi и других брендов. Ассортимент и география проекта будут расширяться», — сообщили в МТС.

