МТС запустила продажи уцененных и подержанных смартфонов
МТС начала розничные и онлайн-продажи бывших в употреблении и уцененных смартфонов. Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что гаджеты поступают в продажу из центра постпродажного обслуживания розничной сети МТС и почти не отличаются от новых. Модели категории «Как новый» — это девайсы, возвращенные покупателями в течение двух недель либо имеющие неполную комплектацию или поврежденную упаковку.
Стоимость бывших в употреблении и уцененных смартфонов может быть до 50% по сравнению с новыми устройствами. На все гаджеты будет распространяться гарантия от МТС сроком на 90 дней и остаточная гарантия от производителя.
«На первом этапе уцененные и бывшие в употреблении устройства можно приобрести в Москве — девайсы доступны к покупке в магазинах и через сайт, где появился специальный раздел с такими моделями. Клиентам доступны сотни смартфонов от Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi и других брендов. Ассортимент и география проекта будут расширяться», — сообщили в МТС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- Wildberries опровергла массовые штрафы за возврат товара
- «Поток сознания европейских графоманов»: Медведев прокомментировал идеи по мирному урегулированию на Украине
- Песков: Предложенного на пост главы МЧС Куренкова президент хорошо знает
- В Кремле заявили о необходимости «подумать над формулировками» по референдуму в Южной Осетии
- ВОЗ и Красный Крест перестали поставлять в Донбасс ряд жизненно важных препаратов
- МТС запустила продажи уцененных и подержанных смартфонов
- Флаг России подняли на здании мэрии Светлодарска
- Патрушев оценил сроки спецоперации на Украине
- СМИ: Танкеры с 62 млн баррелей российской нефти не могут найти покупателя
- ВС России уничтожили на Украине склад снарядов к американским гаубицам М-777
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru