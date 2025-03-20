МТС решила закрыть свой видеохостинг Nuum

Сервис-аналог YouTube и TikTok работал с конца 2023 года. До закрытия платформы пользователи смогут выгрузить необходимый контент.

Как отметили в МТС, технологическую инфраструктуру Nuum передадут рекламному подразделению компании AdTech, и в дальнейшем ее будут применять для создания рекламной сети видеобаннеров для электронной коммерции.

Десятки разработчиков из команды сервиса перейдут в вертикаль медиабизнеса оператора. Так, разработанные для видеохостинга технологии стриминга видео используют в онлайн-кинотеатре Kion.

В МТС рассказали, что решение о закрытии Nuum и его передаче рекламному подразделению приняли в связи с новой стратегией трансформации организации. Компания «концентрируется на эффективности бизнеса и проектах с быстрой окупаемостью», и развитие предназначенного для конечного потребителя сервиса признали недостаточно эффективным.

Между тем Роскомнадзор проверил доступность видеохостинга YouTube. Ведомство не выявило восстановления работы площадки, платформа по-прежнему недоступна в России, пишет 360.ru.

