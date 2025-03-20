МТС решила закрыть свой видеохостинг Nuum
Компания МТС закроет свой видеохостинг Nuum, платформа будет доступна пользователям и блогерам до 1 июня. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя оператора.
Сервис-аналог YouTube и TikTok работал с конца 2023 года. До закрытия платформы пользователи смогут выгрузить необходимый контент.
Как отметили в МТС, технологическую инфраструктуру Nuum передадут рекламному подразделению компании AdTech, и в дальнейшем ее будут применять для создания рекламной сети видеобаннеров для электронной коммерции.
Десятки разработчиков из команды сервиса перейдут в вертикаль медиабизнеса оператора. Так, разработанные для видеохостинга технологии стриминга видео используют в онлайн-кинотеатре Kion.
В МТС рассказали, что решение о закрытии Nuum и его передаче рекламному подразделению приняли в связи с новой стратегией трансформации организации. Компания «концентрируется на эффективности бизнеса и проектах с быстрой окупаемостью», и развитие предназначенного для конечного потребителя сервиса признали недостаточно эффективным.
Между тем Роскомнадзор проверил доступность видеохостинга YouTube. Ведомство не выявило восстановления работы площадки, платформа по-прежнему недоступна в России, пишет 360.ru.
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