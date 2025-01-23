На Rutube стала доступна функция скачивания видео
Функцию скачивания видео с видеохостинга Rutube запустили на устройствах на базе операционной системы Android. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.
«В новой версии мобильного приложения пользователи могут скачивать понравившиеся им видео и смотреть их в офлайн режиме», — сообщили в Rutube.
Пользователи видеохостинга могут загрузить ролики, открытые для этого авторами в «Студии». Скачанные видео доступны в течение 30 дней, а затем удаляются автоматически.
Ранее Rutube стал первым видеосервисом, обязательным для предустановки на продаваемые в России устройства, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru