На Rutube стала доступна функция скачивания видео

Функцию скачивания видео с видеохостинга Rutube запустили на устройствах на базе операционной системы Android. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

«В новой версии мобильного приложения пользователи могут скачивать понравившиеся им видео и смотреть их в офлайн режиме», — сообщили в Rutube.

Пользователи видеохостинга могут загрузить ролики, открытые для этого авторами в «Студии». Скачанные видео доступны в течение 30 дней, а затем удаляются автоматически.

Ранее Rutube стал первым видеосервисом, обязательным для предустановки на продаваемые в России устройства, напоминает «Свободная пресса».

