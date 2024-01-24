МТС продала свою дочернюю компанию «МТС Армения»
Компания МТС объявила о закрытии сделки по продаже 100% акций своей дочерней компании в Армении.
В пресс-службе мобильного оператора уточнили, что покупателем «МТС Армения стала кипрская компания Fedilco Group Limited.
Уточняется, что периметр сделки также вошла предоставляющая в Армении финансовые услуги платежная система «МобиДрам».
В МТС добавили, что перед продажей были получены все необходимые корпоративные одобрения, а также разрешения властей Армения. Сумма сделки не разглашается.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции компании «Рольф» были переданы во временное управление Росимущества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: размер скидок на новые автомобили достиг 300 тысяч рублей
- МТС продала свою дочернюю компанию «МТС Армения»
- Медведев сыграет со Зверевым в полуфинале Australian Open
- В браузер Google Chrome добавят поддержку ИИ
- Гостей Куршской косы стали штрафовать за кормление диких животных
- В Москве женщина решила заказать убийство собственного сына из-за наследства
- Теннисистка Пивоварова назвала Медведева фаворитом полуфинала Australian Open
- Столичный «Локомотив» уступил тольяттинскому «Акрону» в товарищеском матче
- Знаменитый театральный педагог Галендеев умер в Петербурге
- В АКОРТ исключили дефицит товаров в России из-за ситуации в Красном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru