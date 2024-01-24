МТС продала свою дочернюю компанию «МТС Армения»

Компания МТС объявила о закрытии сделки по продаже 100% акций своей дочерней компании в Армении.

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В пресс-службе мобильного оператора уточнили, что покупателем «МТС Армения стала кипрская компания Fedilco Group Limited.

Уточняется, что периметр сделки также вошла предоставляющая в Армении финансовые услуги платежная система «МобиДрам».

В МТС добавили, что перед продажей были получены все необходимые корпоративные одобрения, а также разрешения властей Армения. Сумма сделки не разглашается.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции компании «Рольф» были переданы во временное управление Росимущества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба компании МТС
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