МТС и ФАС достигли соглашения по штрафу в 3 млрд рублей
МТС и Федеральная антимонопольная служба России урегулировали судебный спор, заключив мировое соглашение, сообщает пресс-служба компании.
Разногласия касались изменений тарифов на мобильную связь, введенных оператором в 2024 году, а также связанных с этим выплат в государственный бюджет. В рамках достигнутой договоренности стороны утвердили график и процедуру выполнения предписания регулятора, обязывающего МТС привести свои тарифы в соответствие с требованиями закона. Это включает в себя разработку специальных условий для абонентов, которых затронули спорные изменения.
Министерство цифрового развития положительно оценило этот шаг. В ведомстве отметили, что такое решение позволяет защитить интересы потребителей и одновременно способствует расширению доступности современных телекоммуникационных услуг для жителей малых населенных пунктов.
МТС пыталась оспорить решение и предписание, однако Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ведомства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
