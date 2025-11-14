МТС и ФАС достигли соглашения по штрафу в 3 млрд рублей

Разногласия касались изменений тарифов на мобильную связь, введенных оператором в 2024 году, а также связанных с этим выплат в государственный бюджет. В рамках достигнутой договоренности стороны утвердили график и процедуру выполнения предписания регулятора, обязывающего МТС привести свои тарифы в соответствие с требованиями закона. Это включает в себя разработку специальных условий для абонентов, которых затронули спорные изменения.

Министерство цифрового развития положительно оценило этот шаг. В ведомстве отметили, что такое решение позволяет защитить интересы потребителей и одновременно способствует расширению доступности современных телекоммуникационных услуг для жителей малых населенных пунктов.

МТС пыталась оспорить решение и предписание, однако Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ведомства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

