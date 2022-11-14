МСП Банк заключил соглашение с Центром повышения производительности ВАВТ
МСП Банк и Центр повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России заключили соглашение о проведении ряда мероприятий для повышения конкурентоспособности и производительности отечественных предприятий.
Отмечается, что документ подписали председатель правления МСП Банка Петр Засельский и директор Центра повышения производительности ВАВТ, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина в ходе Всероссийского чемпионата по производительности. Как отметил Засельский, работа банка сосредоточена на поддержке малого и среднего бизнеса, а именно на создании простых и удобных финансовых инструментов, отвечающих запросам предпринимателей. Выполнять эту задачу, указал он, помогает взаимодействие с профильными организациями.
Кроме того, стороны планируют развивать управленческие компетенции руководства компаний, проводить совместные обучающие мастер-классы, информировать предпринимателей о различных мерах поддержки. Помимо этого, эксперты МСП Банка будут участвовать в оценке проектов по повышению эффективности бизнеса участников образовательной программы «Лидеры производительности» и преподавательской деятельности.
Екатерина Гришина рассказала, что в рамках национального проекта «Производительность труда» разрабатываются актуальные решения для повышения устойчивости бизнеса в условиях динамических изменений. Она отметила, что уже свыше 10 тысяч отечественных предпринимателей смогут получить экспертные консультации со стороны партнеров.
Так, Всероссийский чемпионат по производительности труда – это уникальная федеральная инициатива Центра повышения производительности ВАВТ при поддержке Минэкономразвития РФ. Он является крупнейшей площадкой, на которой порядка 55 регионов России могут обмениваться лучшими управленческими практиками предприятий.
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