МСП Банк предоставит льготные кредиты на открытие ресторанов «IL Патио» и «Планета суши»
МСП Банк разработал для ресторанного холдинга «Росинтер Ресторантс» проект по льготному кредитованию компаний, которые приобрели франшизу на открытие ресторанов под брендами «IL Патио» и «Планета Суши». Льготное финансирование будет предоставляться исходя из наиболее приемлемых ставок на дату обращения инициаторов проектов.
«Сотрудничество банка с держателем портфеля известных брендов «IL Патио» и «Планета суши» – пример эффективного партнерства», – заявил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
По его словам, сочетание глубоких компетенций МСП Банка в части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в отраслях «городской экономики» с опытом команды «Росинтер Ресторанс» в области управления ресторанным бизнесом, позволило предложить рынку, востребованный формат ресторана, где акцент сделан на максимальное использование продуктов и оборудования российского производства.
Уже несколько лет франшиза «IL Патио» входит в топ рейтинга наиболее привлекательных по версии журнала Forbes.
«При создании нового бизнеса всегда есть риск, однако в этом случае проверенная многолетним опытом «Росинтера» и наших франчайзи экономическая модель, узнаваемые ресторанные бренды, отработанная схема поддержки партнеров, начиная от правильного выбора локации, до операционной поддержки 24/7, существенно повышают надежность инвестиций», - отметила президент ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Маргарита Костеева.
По её словам, в компании нацелены на развитие франчайзинга в регионах России и СНГ и уверены, что партнерство с местными предпринимателями позволит самым лучшим образом адаптировать бизнес-модель к региональным особенностям и сделать ее максимально эффективной и прибыльной.
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