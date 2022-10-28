МСП Банк предоставит льготные кредиты на открытие ресторанов «IL Патио» и «Планета суши»

МСП Банк разработал для ресторанного холдинга «Росинтер Ресторантс» проект по льготному кредитованию компаний, которые приобрели франшизу на открытие ресторанов под брендами «IL Патио» и «Планета Суши». Льготное финансирование будет предоставляться исходя из наиболее приемлемых ставок на дату обращения инициаторов проектов.

«Сотрудничество банка с держателем портфеля известных брендов «IL Патио» и «Планета суши» – пример эффективного партнерства», – заявил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

По его словам, сочетание глубоких компетенций МСП Банка в части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в отраслях «городской экономики» с опытом команды «Росинтер Ресторанс» в области управления ресторанным бизнесом, позволило предложить рынку, востребованный формат ресторана, где акцент сделан на максимальное использование продуктов и оборудования российского производства.

Уже несколько лет франшиза «IL Патио» входит в топ рейтинга наиболее привлекательных по версии журнала Forbes.

«При создании нового бизнеса всегда есть риск, однако в этом случае проверенная многолетним опытом «Росинтера» и наших франчайзи экономическая модель, узнаваемые ресторанные бренды, отработанная схема поддержки партнеров, начиная от правильного выбора локации, до операционной поддержки 24/7, существенно повышают надежность инвестиций», - отметила президент ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Маргарита Костеева.

По её словам, в компании нацелены на развитие франчайзинга в регионах России и СНГ и уверены, что партнерство с местными предпринимателями позволит самым лучшим образом адаптировать бизнес-модель к региональным особенностям и сделать ее максимально эффективной и прибыльной.

