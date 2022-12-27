МСП Банк поддержит инновации в бизнесе

МСП Банк утвердил стратегию до 2026 года, которая предполагает развитие поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также реализацию технологичных продуктов. Об этом сообщил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

По его словам, в этом году специально для поддержки инновационных компаний малого и среднего бизнеса был запущен флагманский продукт «Высокотех». Кроме того МСП Банк расширил условия финансирования своей «экспресс»-линейки - теперь заемщики смогут получить до 30 млн рублей вместо 10 млн. Банк также предлагает уникальный для России продукт - «Семилетку для бизнеса», предусматривающий получение до 10 млн руб. на срок до семи лет. Длинные деньги позволяют снизить сумму ежемесячного платежа относительно трехлетних кредитов практически вдвое.

МСП Банк намерен продолжить, по словам Засельского, и реализацию совместных программ кредитования малого и среднего бизнеса по сниженной процентной ставке с регионами. Такие программы уже работают в Северо-Кавказском федеральном округе, где план на конец года был перевыполнен на 321% и составил 7,2 млрд руб. А общий объем финансовой поддержки по России выполнен на 99,7% и составляет 100,4 млрд руб.

Планируется, что чистая прибыль МСП Банка в 2022 году превысит 800 млн руб., в 2021-м году убыток составил 8,9 млрд руб.