«Можно прогореть!»: Малый бизнес предупредили об опасности гадалок

Если предприниматель будет слушать гадалок и эзотериков по вложению денег куда-либо, он может прогореть, заявила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в интервью НСН.

Накануне сообщалось, что почти каждый четвертый представитель малого и среднего бизнеса считает «полезным» использование эзотерических инструментов при принятии бизнес-решений. К советам астрологов, нумерологов, тарологов и магов положительно относятся 24% (ответили «скорее полезно») опрошенных компанией IFORS Research. В том, что это полезно, однозначно уверены еще 6% бизнес-респондентов. Янина Гришина отметила, что эзотерика может быть опасна для бизнеса.