«Можно прогореть!»: Малый бизнес предупредили об опасности гадалок
Предприниматель должен основываться на математических расчетах, а не на эзотерических, отметила в эфире НСН Янина Гришина.
Если предприниматель будет слушать гадалок и эзотериков по вложению денег куда-либо, он может прогореть, заявила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в интервью НСН.
Накануне сообщалось, что почти каждый четвертый представитель малого и среднего бизнеса считает «полезным» использование эзотерических инструментов при принятии бизнес-решений. К советам астрологов, нумерологов, тарологов и магов положительно относятся 24% (ответили «скорее полезно») опрошенных компанией IFORS Research. В том, что это полезно, однозначно уверены еще 6% бизнес-респондентов. Янина Гришина отметила, что эзотерика может быть опасна для бизнеса.
«Это связано с психикой человека, насколько он восприимчив к эзотерике... Связано с тем, насколько человек будет применять это в проекты и на свой бизнес. Конечно, если это идет с признаками фанатизма… То это будет опасно для производства, вплоть до того, что человек может послушать такого эзотерика по вложению денег и прогореть. Но предприниматель и является предпринимателем, потому что он движется больше на математических расчетах, чем на эзотерических. Думаю, если предприниматель начал верить в эзотерику, ему пора уходить из бизнеса», - сказала Гришина.
Она отметила, что многие представители малого и среднего бизнеса в РФ считают полезными эзотериков, потому что эта сфера набрала большую популярность. При этом Гришина указала, что популярность гадалок и магов связана с нестабильностью политической ситуации.
«Это связано с большой популярностью эзотерики. С каждого утюга у нас предсказания на ближайшее время… Также это связано с нестабильностью в умах по поводу политической обстановки… А когда что-то связано с нестабильностью, хочется обратиться к каким-нибудь магам, гадалкам и узнать будущее свое и своего бизнеса. Думаю, что эта тема была всегда, только она периодически вспыхивает и затухает. Никто не собирается брать гадалку или эзотерика на производство, это просто любопытство, не более того», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН рассказала, что спрос на эзотерику и астрологию никогда не угасал. При этом, по ее словам, люди больше не стесняются, что они обучаются астрологии и магии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Шоу Вована и Лексуса» выйдет на Первом канале
- Собянин: После столкновения поездов в метро госпитализировали пять пострадавших
- Кремль промолчал о неизбрании России в СПЧ ООН
- «Нам не по пути»: Песков высказался о релокантах с антироссийской позицией
- Норвегия выделит около $19 млн на разминирование Украины
- Нарышкин: Контакты спецслужб РФ с Западом по борьбе с терроризмом сохраняются
- Машиниста электропоезда эвакуировали после столкновения на станции «Печатники»
- ФАС открыло дело против «Уральской стали» из-за роста цен
- Пентагон заявил о выделении нового пакета помощи для Киева на $200 млн
- Производство обновленной версии Aurus Senat начнется в мае 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru