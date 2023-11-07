Москва выставила на торги коммерческое помещение в Раменках

Москва предлагает бизнесу коммерческое помещение в многоэтажном доме на Мосфильмовской улице. Городские торги состоятся 27 ноября на электронной площадке «Росэлторг», заявки на участие принимаются до 16 ноября. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

35-этажное здание расположено рядом со станцией метро «Раменки». Предлагаемый лот общей площадью 766 квадратных метров находится на втором этаже. Он состоит из трёх помещений площадью 46, 51 и 640 кв. м, а также двух лестниц. Объект выставляется на торги без отделки. Больше всего он подойдёт для бизнеса в сфере услуг, кроме того, там можно открыть офис или магазин.

Как отметил Иван Щербаков, коммерческие площади на нижних этажах многоквартирных домов традиционно привлекают инвесторов, поскольку обладают высоким потенциалом для бизнеса.

Все параметры имущества, которое город вставляет на торги, представлены на Инвестиционном портале Москвы. Там публикуется все данные лотов: фотографии, документация, условия и форма реализации. Город для развития бизнеса предлагает здания и помещения, земельные участки под коммерческое строительство, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах.

