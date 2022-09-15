Москва выставила на торги два павильона в Измайловском парке

Москва выставила на городские аукционы два павильона в Измайловском парке. Предприниматели смогут открыть в них пункт проката оборудования и спортивный клуб. Заявочные кампании по лотам продлятся до 23 сентября, принять участие в торгах могут компании и индивидуальные предприниматели. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.

«Москва выставила на аукционы два нестационарных объекта на востоке столицы. Их площадь составляет 146 и 110 квадратных метров соответственно. Предприниматели смогут вести торговую деятельность в этих павильонах в течение пяти лет с апреля по октябрь. Павильоны и необходимое оборудование будут предоставлены победителям торгов после подписания договоров», – рассказал Щербаков.

Московские парки выступают полноценными площадками для проведения досуга горожанами. В павильоне на Московском проспекте площадью 110 «квадратов» предприниматели смогут вести деятельность по организации и проведению мероприятий на открытом воздухе и в помещениях, открыть спортивный клуб.

Во втором нестационарном торговом объекте площадью 146 квадратных метров откроется пункт проката спортивного инвентаря. Лот представляет из себя павильон с козырьком под размещение выносного оборудования – велосипедов, самокатов, веломобилей.

Главная особенность нестационарных торговых объектов - временный характер сооружений. Павильоны, киоски и палатки имеют облегченную конструкцию и выполняются из материалов, которые легко транспортировать. Такие объекты могут использоваться многократно. По окончании действия договора с предпринимателями НТО возвращаются городу.

Москва предоставляет различные возможности по ведению бизнеса в нестационарных объектах – сейчас на торги выставлено 12 таких лотов под открытие пунктов общественного питания, продуктовых и цветочных магазинов, тележки по продаже мороженого.

