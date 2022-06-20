Москва сдаст участок под центр культуры в Кузьминках

«Он располагается на Ставропольской улице и сдается сроком на 7 лет 4 месяца. Победитель торгов сможет возвести на нем капитальный многофункциональный объект: выставочный центр, кинотеатр, концертный зал, спортивный или торгово-развлекательный комплекс с паркингом», – рассказал руководитель Департамента.

Сделка принесет городу развитие инфраструктуры, повышение удобства микрорайонов для жителей, а также увеличение числа рабочих мест.

Планируется, что на участке появится здание высотой до 35 метров. Количество этажей может составить до девяти. Работы нулевого цикла (котлован, фундамент и прочее) должны быть завершены не позднее чем через 27 месяцев после получения разрешения на строительство.

Участок находится рядом с парком Кузьминки, между транспортными узлами микрорайона – Люблинской улицей и Волгоградским проспектом.

Ознакомиться с другими предложениями города можно на столичном Инвестпортале в разделе «Имущество от города».

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