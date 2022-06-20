Москва сдаст участок под центр культуры в Кузьминках
На юго-востоке Москвы по итогам электронного аукциона может появиться культурно-досуговый центр площадью до 18,5 тысячи квадратных метров. Подать заявку на участие можно до 24 июня, торги состоятся 28 июня, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, на городских торгах по аренде будет реализован земельный участок площадью девять тысяч квадратных метров под его строительство.
«Он располагается на Ставропольской улице и сдается сроком на 7 лет 4 месяца. Победитель торгов сможет возвести на нем капитальный многофункциональный объект: выставочный центр, кинотеатр, концертный зал, спортивный или торгово-развлекательный комплекс с паркингом», – рассказал руководитель Департамента.
Сделка принесет городу развитие инфраструктуры, повышение удобства микрорайонов для жителей, а также увеличение числа рабочих мест.
Планируется, что на участке появится здание высотой до 35 метров. Количество этажей может составить до девяти. Работы нулевого цикла (котлован, фундамент и прочее) должны быть завершены не позднее чем через 27 месяцев после получения разрешения на строительство.
Участок находится рядом с парком Кузьминки, между транспортными узлами микрорайона – Люблинской улицей и Волгоградским проспектом.
Ознакомиться с другими предложениями города можно на столичном Инвестпортале в разделе «Имущество от города».
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте.
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