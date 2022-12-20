Москва реализовала на торгах 344 нежилых помещения в подвальных и цокольных этажах

С начала текущего года в ходе открытых аукционов на повышение цены, публичных предложений на понижение начальной стоимости и торгов без объявления цены город реализовал 344 помещения в цокольных и подвальных этажах жилых домов и отдельно стоящих нежилых строений. Об этом заявил глава Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.

По словам чиновника, подвалы зданий обладают большим коммерческим потенциалом – при более низкой стоимости возможности их использования так же разнообразны, как и у помещений на надземных этажах. Он отметил рост популярности подвальных помещений у предпринимателей.

При этом уровень конкуренции в этом сегменте остается стабильным — на один лот в среднем претендуют 5 участников.

Наибольшее количество объектов было продано в самом привлекательном для предпринимателей ЦАО Москвы — 75 помещений площадью от 15,7 до 425,1 квадрата. Здесь же находится и самый популярный объект — на помещение в Демидовском переулке (Басманный район) площадью 74,8 квадратного метра претендовали сразу 28 участников аукциона.

Вторым по популярности стал ЮЗАО (50 объектов от 13,8 до 326,9 квадратного метра), третье место за ВАО — (44 объекта от 8 до 547,7 квадратного метра).

Наименьшим по площади лотом стало помещение площадью 3 «квадрата» на Ярцевской улице (ЗАО), Наибольшее помещение площадью 1,1 тысячи квадратных метров реализовано на улице Перерва (ЮВАО).

