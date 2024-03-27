Москва развивает сферы государственно-частного партнерства

Столица начала использовать разные виды государственно-частного партнерства (ГЧП) одной из первых в России. Сейчас в Москве заключено семь соглашений по нескольким направлениям и ГЧП-соглашение в сфере экологии, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Опыт и развитие применения таких инструментов обсудили на форуме «День московского ГЧП».

«Столица активно применяет механизмы государственно-частного партнерства. Так, с 2014 года город подписал с инвесторами семь концессий и одно ГЧП-соглашение, общий объем инвестиций по которым достигнет 124,5 миллиарда рублей», – отметил он.

Помимо того, московские власти применяют и другие инструменты, с помощью которых инвесторы получают прибыль, государство – налоги, а город - новые объекты и необходимую инфраструктуру.

Овчинский сообщил, что в 2023 году были успешно реализованы два проекта – запущено движение по проспекту Багратиона и открыт центр сбора электротехнического оборудования. Также Москва заключила концессии в области образования, медицины, строительства дорог, ЖКХ.

«Сбер максимально поддерживает инициативы правительства Москвы и усилия столичного бизнеса, направленные на развитие городской инфраструктуры, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни в столице», – в свою очередь заявил вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка, Вячеслав Цыбульников.

Для начинающих инвесторов в Москве запустили сервисы, которые помогают решать вопросы коммуникации с органами исполнительной власти и прочим межведомственным взаимодействием. Для этого, в том числе, создан «Инвестиционный портал Москвы» – площадка, которая проводит продажу имущества, освещает проблемы создания рабочих мест и располагает различными инструментами для инвестирования.

