Москва предложила пересмотреть подходы к тарифному регулированию
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева считает, что необходимо создать новую нормативную базу по подключению зданий к инженерным сетям.
Нормативы, которыми руководствуются сегодня, были приняты больше 20 лет назад. В связи с этим стоимость технологического подключения к инженерным сетям завышается, увеличивается потребление ресурсов. Для этого нужно проводить мониторинг фактического потребления коммунальных услуг.
«Такая система мониторинга реализуется в Москве и уже показала свою эффективность для планирования инвестиционных и производственных программ регулируемых организаций», - сказала Багреева.
Необходимо, по ее словам, повышать и инвестиционную активность ресурсоснабжающих организаций, сокращать нецелевое использование амортизационных отчислений.
«Это возможно сделать путем выделения в составе коммунальных тарифов инвестиционной составляющей с последующим контролем направления этих средств только на инвестиционные цели», - отметила Багреева.
Еще одна важная задача – цифровизация в тарифном регулировании. В Москве с прошлого года работает программа по электронному документообороту. С начала 2022 года 65 процентов тарифных заявок в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения было подано в электронном виде, а проведённый среди регулируемых организаций опрос показал высокую готовность бизнеса работать в цифровом формате –электронную форму взаимодействия поддерживают 83 процента организаций.
«В Москве создана необходимая для этого электронно-цифровая инфраструктура, которая продемонстрировала свою эффективность и может быть тиражирована в другие регионы», - подчеркнула Мария Багреева.
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