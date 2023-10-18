Москва предлагает предпринимателям открыть шесть кафе на ВДНХ

Российская столица предлагает предпринимателям шесть нестационарных торговых объектов на ВДНХ под точки общественного питания. Они выставлены на торги, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Всего доступно шесть лотов – три киоска площадью от 15 до 57 квадратных метров и три павильона площадью от 34 до 47 «квадратов». Три НТО расположены на Кольцевой дороге ВДНХ, два - возле Третьего Каменского пруда, еще один находится в районе павильона № 27 «Физкультура и спорт», - уточнил Щербаков.

С победителями торгов подпишут договоры на срок до 30 сентября 2026 года. Они смогут открыть всесезонные кафе на территории выставочного комплекса. Предприниматели получат право установить необходимое оборудование, разместить рекламу, вывески и таблички после согласования. Инвесторы должны будут сами получать, а также продлевать лицензии и сертификаты на торговую деятельность, согласно действующему законодательству.

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 ноября, онлайн-аукцион назначен на 9 ноября на торговой площадке «Росэлторг». Для этого необходима регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Вся информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы. Он выступает витриной имущества, которое реализует Москва. Среди предложений – здания и помещения под развитие бизнеса, участки земли под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах.

