Москва предлагает под коммерцию помещение на Покровском бульваре
Москва выставила на торги нежилое помещение свободного назначения в Басманном районе. Заявки можно подать до 4 июня, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Лот площадью 292,5 квадратных метра расположен в нежилом здании на Покровском бульваре, напротив Высшей школы экономики. Он включает в себя помещения на первом и втором этажах, в том числе кабинеты, туалетные комнаты, подсобные пространства.
Дистанционный аукцион назначен на 13 июня на электронной торговой площадке «Росэлторг». Торги пройдут в формате публичного предложения – он предусматривает последовательное снижение первоначально заявленной цены. Для участия в аукционе необходим иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
Подробная информация об объектах, которое реализует столица, публикуется на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Среди предложений — здания и помещения для предпринимательства, земельные участки, нестационарные торговые объекты. Столица развивает электронные сервисы для бизнеса в рамках достижения целей национального проекта «Цифровая экономика».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru