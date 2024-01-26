Москва предлагает бизнесу помещение в районе станции метро «Рижская»

Российская столица выставила на открытые торги нежилое помещение под коммерческие цели. Оно расположено рядом с проспектом Мира, недалеко от станции метро «Рижская». Об этом проинформировал глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Коммерческое помещение площадью 104,4 квадратных метра расположено на первом этаже жилого дома в Мещанском районе. Объект имеет свободное назначение, что открывает широкие возможности для предпринимательской деятельности», - отметил глава департамента.

Здание находится по адресу: Средняя Переяславская улица, дом 13, корпус 1. Помещение состоит из кабинетов разной площади, подсобных, кладовых и других пространств. Кроме того, имеется отдельный вход с улицы. С учетом всех особенностей объект подходит для бизнеса в сфере услуг и торговли, а также для размещения офиса.

Заявку на участие в торгах принимаются до 30 января. Онлайн-аукцион назначен на 8 февраля. Для этого необходима регистрация на электронной площадке «Росэлторг», а также усиленная квалифицированная электронная подпись. Вся информация об имуществе, которое город выставляет на торги, публикуется на Инвестиционном портале Москвы.

