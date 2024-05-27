Воробьев: В Подмосковье система ПВО сбила беспилотник
Средства ПВО сбили беспилотник в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он уточнил, что обломки упали на частный дом. По его данным, люди успели эвакуироваться, никто не пострадал.
До этого очевидцы сообщали о звуках взрыва. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.
По предварительным данным, разрушений нет. При этом один человек пострадал после падения обломков от сбитого БПЛА в Балашихе, сообщает 112. Власти эту информацию не подтверждали, детали произошедшего уточняются.
Последний раз дроны, направлявшиеся к столице, сбивали 10 мая. До этого 17 марта были сбиты два беспилотных летательных аппарата, которые летели на Москву, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru