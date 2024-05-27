Певица Нюша подала в суд иск о расторжении брака с мужем

В 153-й мировой судебный участок Хорошевского района города Москв поступило исковое заявление о расторжении брака между певицей Нюшей и ее супругом Игорем Сивовым, следует из судебной картотеки.

По словам певицы, она осталась в прекрасных отношениях с отцом своих детей.


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Заявление поступило в инстанцию 24 мая.

Ранее стало известно, что заявление на развод подала певица Алсу. В браке с бизнесменом Яном Абрамовым певица находится 18 лет и воспитывает троих детей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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