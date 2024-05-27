Певица Нюша подала в суд иск о расторжении брака с мужем
27 мая 202421:47
В 153-й мировой судебный участок Хорошевского района города Москв поступило исковое заявление о расторжении брака между певицей Нюшей и ее супругом Игорем Сивовым, следует из судебной картотеки.
По словам певицы, она осталась в прекрасных отношениях с отцом своих детей.
Заявление поступило в инстанцию 24 мая.
Ранее стало известно, что заявление на развод подала певица Алсу. В браке с бизнесменом Яном Абрамовым певица находится 18 лет и воспитывает троих детей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru