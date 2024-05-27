Певица Нюша подала в суд иск о расторжении брака с мужем

В 153-й мировой судебный участок Хорошевского района города Москв поступило исковое заявление о расторжении брака между певицей Нюшей и ее супругом Игорем Сивовым, следует из судебной картотеки.

По словам певицы, она осталась в прекрасных отношениях с отцом своих детей.



