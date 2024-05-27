Главы МИД ЕС обсудили отмену ограничений на удары Киева по РФ западным оружием

Главы МИД стран ЕС впервые обсудили возможность снятия ограничений на применение Украиной предоставленного Западом оружия для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Он сообщил, что также обсудил с главой МИД Украины потребности в обороне, включая дополнительные системы ПВО, особенно Patriot. По словам Борреля, дебаты по этому вопросу усиливаются.



