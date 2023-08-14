Московский завод увеличил выпуск арматурных изделий на 23%
Московский производитель арматурных изделий и металлоконструкций «АРМИКОН» с января по июль 2023 года изготовил 22 тысячи тонн продукции, что на 23% больше показателя за предыдущий аналогичный период. Такие данные привел глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Сегодня производственные мощности завода позволяют изготавливать более четырех тысяч тонн изделий в месяц и около 48 тысяч тонн в год», - отметил он.
Арматура и арматурные изделия обеспечивают надежность железобетонных конструкций и применяются при устройстве фундаментов, железобетонных каркасов зданий, при строительстве метро, мостов и путепроводов.
Рост показателей производителя обусловлен увеличением производственных мощностей: промышленная площадка завода за год выросла на три тысячи квадратных метров. За счет этого удалось расширить спектр оказываемых услуг – теперь это, в частности, обработка фасонного, листового и круглого проката.
«Сегодня мы предлагаем рынку широкий ассортимент металлоизделий, а также постоянно оцениваем потребности рынка и стараемся расширить линейку выпускаемой продукции», – сообщил гендиректор компании Андрей Закараускас. По его словам, предприятие обновило парк оборудования, что позволило автоматизировать изготовление сложных металлоизделий по чертежам заказчика. Завод также применяет специальные программы 3D-моделирования.
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