Московский производитель оборудования для типографий нарастил объем продаж на 30%

Московская компания – производитель оборудования для типографий «Джасткат» на 30% в 2023 году увеличила продажи гибких высечных штампов по сравнению с результатами 2022 года. Об этом сообщила заместитель главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова.

Этому способствовали условия, созданные в столице для развития малых, средних и крупных предприятий. «Помимо широкого набора системных мер поддержки, инвесторам открыт доступ к рынкам сбыта и городской инфраструктуре», – напомнила Степанова.

В «Джасткате» применяются новейшие технологии. Парк оборудования производителя включает высокоточные станки, мощные процессоры и программное обеспечение. Продукция изготавливается из специализированной стали, закаляется лазером для повышения тиражестойкости и работы с различными материалами.

Гендиректор компании Сергей Ножов подчеркнул, что на фоне усилий по развитию производства, разработке и внедрению новых технологий в 2023 году «Джасткат» получил статус резидента «Сколково».

