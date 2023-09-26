Московские власти выставили на торги спортивный центр
В Москве выставлено на торги здание спортивного центра в районе Алексеевский. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Общая площадь здания составляет более 1,4 тысячи квадратных метров, договор аренды будет заключен на 25 лет. Объект находится на улице Касаткина, дом 19. В здании есть четыре спортивных зала, комнаты отдыха, раздевалки, душевые, сауна и уборные.
Размер арендной платы определится на онлайн-аукционе, который пройдет 6 октября. Подать заявку на участие можно до 2 октября.
Городские торги пройдут в онлайн-формате, начиная с момента публикации до подписания договора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru