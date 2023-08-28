Московские компании поучаствуют в бизнес-миссии в Латинской Америке

Семь столичных предприятий примут участие в бизнес-миссии в Латинской Америке. Большую заинтересованность в товарах из Москвы выразили Венесуэла, Чили, Перу, Мексика и Аргентина. Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, московские предприниматели воспринимают Латинскую Америку как перспективное направление для укрепления международного сотрудничества. В рамках организованной Центром «Моспром» онлайн-бизнес-миссии с 11 по 22 сентября состоятся свыше 60 B2B-переговоров.

Отмечается, что латиноамериканские байеры заинтересованы в интеграции цифровых сервисов в повседневную жизнь. В частности, разрабатывающее цифровые решения в производственных процессах предприятие «Моситлаб» представит потенциальным партнерам новейшую продукцию. В том числе, компания продемонстрирует аппарат для автоматизированной выдачи ключей, прибор для восполнения энергии аккумуляторных батарей электротранспорта и инновационное устройство оптического контроля качества продукции.

По словам гендиректора компании Яна Анисова, совокупный эффект от внедрения технологий, разработанных «Мосистлабом», оценивается в повышении чистой прибыли более чем на 20% ежегодно. Он также назвал латиноамериканские страны регионом с возможностью выстраивания международного сотрудничества и достойным уровнем привлечения инвестиций.

Заинтересована в сотрудничестве с партнерами из Латинской Америки и компания «БУЛАТ». Она планирует поставлять на латиноамериканские рынки маршрутизаторы, коммутаторы, серверы и СХД. В предприятии убеждены, что высокотехнологичная продукция будет востребована для построения телеком- и ИТ-систем и что удастся наладить связи с крупными заказчиками при поддержке Торгово-Промышленной палаты России и АНО «Моспром».

Центр «Моспром» поддерживает промышленный экспорт с 2019 года путем анализа рынков, изучения рисков, состояния отрасли, зависимости от экспорта и импорта. Кроме того, специалисты Центра подбирают наиболее эффективную стратегию выхода на зарубежные рынки, помогают в поиске контрагентов, проведении переговоров, участии в международных выставках и бизнес-миссиях.

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