Московская компания нарастила производство оборудования для систем освещения
Московское предприятие за первые шесть месяцев текущего года выпустило более 7,3 тысячи единиц оборудования для автоматизированных систем управления уличным освещением и архитектурной подсветкой. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Он отметил, что такой показатель в 2,5 раза больше, чем за такой же период 2022 года. При этом, по словам Овчинского, компания «Светосервис ТелеМеханика» за весь прошлый год выпустила свыше 11,5 тысячи единиц оборудования.
В свою очередь замдиректора по развитию компании Андрей Киричок рассказал, что специалисты произвели и смонтировали большое количество автоматизированных пунктов питания, управляющих дорожным освещением в различных режимах. Кроме того, производятся и модули полампового контроля, которые позволяют изменять яркость светильников и собирать данные об их состоянии.
Киричок подчеркнул, что начинает широко применяться новая разработка – это уникальная система контроля целостности питающих линий. Так, в режиме онлайн она может отслеживать состояние кабеля и препятствует хищениям.
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