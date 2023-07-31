Московская компания нарастила производство оборудования для систем освещения

Московское предприятие за первые шесть месяцев текущего года выпустило более 7,3 тысячи единиц оборудования для автоматизированных систем управления уличным освещением и архитектурной подсветкой. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что такой показатель в 2,5 раза больше, чем за такой же период 2022 года. При этом, по словам Овчинского, компания «Светосервис ТелеМеханика» за весь прошлый год выпустила свыше 11,5 тысячи единиц оборудования.

В свою очередь замдиректора по развитию компании Андрей Киричок рассказал, что специалисты произвели и смонтировали большое количество автоматизированных пунктов питания, управляющих дорожным освещением в различных режимах. Кроме того, производятся и модули полампового контроля, которые позволяют изменять яркость светильников и собирать данные об их состоянии.

Киричок подчеркнул, что начинает широко применяться новая разработка – это уникальная система контроля целостности питающих линий. Так, в режиме онлайн она может отслеживать состояние кабеля и препятствует хищениям.

