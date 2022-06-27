Московская биржа начала торги армянским драмом и южноафриканским рэндом
Московская биржа запустила торги армянским драмом и южноафриканским рэндом.
По данным площадки, участникам торгов на валютном рынке и их клиентами теперь доступны инструменты на валютные пары южноафриканский рэнд - российский рубль, доллар США - южноафриканский рэнд, армянский драм - российский рубль, доллар США - армянский драм.
Кроме того, Мосбиржа планирует запустить торги парами узбекский сум - российский рубль, дирхам ОАЭ - российский рубль, доллар США - дирхам ОАЭ. Время начала торгов не уточняется.
В начале июня глава департамента валютного рынка Мосбиржи Андрей Скабелин анонсировал появление на площадке драма, сума и дирхама, напоминает RT. По словам Скабелина, на рассмотрении к возможному запуску находились около 20 валютных пар, пишет РИА ФАН.
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