Московская биржа приостановила торги швейцарским франком

«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "швейцарский франк – российский рубль" (CHFRUB) и "доллар США – швейцарский франк" (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах. Приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года», — отмечается в заявлении.

Мосбиржа продолжит исполнение обязательств по заключенным ранее сделкам в обычном режиме, однако площадка предупреждает о возможном увеличении сроков зачисления швейцарских франков на счета.

Ранее Московская биржа объявила о планах добавить дирхам в список валют для торгов, напоминает Ura.ru. Кроме того, на площадке появятся армянский драм и узбекский сум, отмечает RT.

