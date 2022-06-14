Московская биржа приостановила торги швейцарским франком
Московская биржа приостанавливает торги швейцарским франком, меры начнут действовать с 14 июня. Об этом говорится в сообщении площадки.
«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "швейцарский франк – российский рубль" (CHFRUB) и "доллар США – швейцарский франк" (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах. Приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года», — отмечается в заявлении.
Мосбиржа продолжит исполнение обязательств по заключенным ранее сделкам в обычном режиме, однако площадка предупреждает о возможном увеличении сроков зачисления швейцарских франков на счета.
Ранее Московская биржа объявила о планах добавить дирхам в список валют для торгов, напоминает Ura.ru. Кроме того, на площадке появятся армянский драм и узбекский сум, отмечает RT.
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