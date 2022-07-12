В ЦБ сообщили, что россияне купили на бирже рекордный объем валюты

Отмечается, что в 2019, 2020 и 2021 годах россияне купили валюту на 0,05, 0,2 и 0,3 трлн рублей соответственно. Как указывают авторы обзора, в обозначенный период 2022 года был зафиксирован устойчивый чистый приток валюты на внутренний рынок. Подчеркивается, что системно значимые банки выступили основными продавцами валюты в России.

Банк России 8 апреля разрешил продавать наличную валюту гражданам, но только ту, что поступила в кассы с 9 апреля. В мае продавать клиентам любую иностранную валюту, кроме долларов и евро, стало возможно без ограничений.

