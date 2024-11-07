Мосбиржа запустила торги акциями с задержкой на два часа

Торги на фондовом рынке Московской биржи стартовали 7 ноября с двухчасовым опозданием. Аукцион открытия был активирован в полдень по московскму времени, основные торги начались через 10 минут после этого.

Примерно за час до обычного открытия, которое происходит в 10:00, площадка объявила о задержке начала торговой сессии, причины поначалу не назывались. В дальнейшем администрация Мосбиржи проинформировала о выявлении ошибки в функционировании торгово-клиринговой системы фондового рынка.

Мосбиржа объяснила перенос старта торгов на фондовом рынке

При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», торговые сессии на остальных рынках площадки — срочном, валютном и драгоценных металлов начались своевременно. Также проводились без проблем депозитно-кредитные операции на денежном рынке.

Это уже четвертая нештатная ситуация на Мосбирже с начала 2024 года, вызванная техническими и аппаратными проблемами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:АкцииТорги"московская Биржа"

Горячие новости

Все новости

партнеры