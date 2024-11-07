Мосбиржа запустила торги акциями с задержкой на два часа

Торги на фондовом рынке Московской биржи стартовали 7 ноября с двухчасовым опозданием. Аукцион открытия был активирован в полдень по московскму времени, основные торги начались через 10 минут после этого.

Примерно за час до обычного открытия, которое происходит в 10:00, площадка объявила о задержке начала торговой сессии, причины поначалу не назывались. В дальнейшем администрация Мосбиржи проинформировала о выявлении ошибки в функционировании торгово-клиринговой системы фондового рынка.