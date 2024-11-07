Мосбиржа запустила торги акциями с задержкой на два часа
Торги на фондовом рынке Московской биржи стартовали 7 ноября с двухчасовым опозданием. Аукцион открытия был активирован в полдень по московскму времени, основные торги начались через 10 минут после этого.
Примерно за час до обычного открытия, которое происходит в 10:00, площадка объявила о задержке начала торговой сессии, причины поначалу не назывались. В дальнейшем администрация Мосбиржи проинформировала о выявлении ошибки в функционировании торгово-клиринговой системы фондового рынка.
При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», торговые сессии на остальных рынках площадки — срочном, валютном и драгоценных металлов начались своевременно. Также проводились без проблем депозитно-кредитные операции на денежном рынке.
Это уже четвертая нештатная ситуация на Мосбирже с начала 2024 года, вызванная техническими и аппаратными проблемами.
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