Мосбиржа объяснила перенос старта торгов на фондовом рынке
Начало торгов на фондовом рынке Московской биржи перенесли из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы. Об этом говорится в сообщении площадки.
Ранее Мосбиржа перенесла старт торгов на неопределенное время, напоминает Ura.ru.
«В рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка... Было принято решение о переносе времени старта торгов», — пояснила площадка.
По данным Мосбиржи, ошибку полностью устранили. Система будет доступна для подключения участников уже с 11:45 мск, в 12:00 по Москве на фондовом рынке стартует аукцион открытия, а в 12:10 начнутся основные торги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru