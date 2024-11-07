Мосбиржа объяснила перенос старта торгов на фондовом рынке

Начало торгов на фондовом рынке Московской биржи перенесли из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы. Об этом говорится в сообщении площадки.

Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке

Ранее Мосбиржа перенесла старт торгов на неопределенное время, напоминает Ura.ru.

«В рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка... Было принято решение о переносе времени старта торгов», — пояснила площадка.

По данным Мосбиржи, ошибку полностью устранили. Система будет доступна для подключения участников уже с 11:45 мск, в 12:00 по Москве на фондовом рынке стартует аукцион открытия, а в 12:10 начнутся основные торги.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Торги"московская Биржа"

Горячие новости

Все новости

партнеры