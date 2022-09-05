Мосбиржа прерывала торги на рынках валюты и драгметаллов

Московская биржа в понедельник приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, в конфигурации торговой системы валютного рынка произошла ошибка. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

Мосбиржа с 12 сентября начнет торги узбекским сумом

Торги были остановлены в 10:50 мск, отмечает RT.

«В связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы валютного рынка, биржа приняла решение о временном приостановлении торгов до ее устранения. Торги на других рынках Московской биржи проходят в штатном режиме», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечалось, что торги возобновят в 12:15 мск.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Торги"московская Биржа"
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