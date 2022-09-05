Мосбиржа прерывала торги на рынках валюты и драгметаллов
Московская биржа в понедельник приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, в конфигурации торговой системы валютного рынка произошла ошибка. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.
Торги были остановлены в 10:50 мск, отмечает RT.
«В связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы валютного рынка, биржа приняла решение о временном приостановлении торгов до ее устранения. Торги на других рынках Московской биржи проходят в штатном режиме», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечалось, что торги возобновят в 12:15 мск.
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