Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке

Московская биржа перенесла на неопределенный срок начало торгов на фондовом рынке. Об этом говорится в сообщении площадки.

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«Старт торгов... откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно», — указывает биржа.

Причины переноса не уточняются.

В августе Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке из-за программной ошибки в системе, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Торги"московская Биржа"

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