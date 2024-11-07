Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке
7 ноября 202409:49
Московская биржа перенесла на неопределенный срок начало торгов на фондовом рынке. Об этом говорится в сообщении площадки.
«Старт торгов... откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно», — указывает биржа.
Причины переноса не уточняются.
В августе Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке из-за программной ошибки в системе, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru