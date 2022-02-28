Мосбиржа откроет торги на валютном и денежном рынках в 10:00 мск

«В соответствии с решением Банка России, 28 февраля торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10:00 мск», — отмечает Мосбиржа.

При этом на денежном рынке не состоятся торги и расчеты по сделкам валютного репо. Площадка сообщит дополнительно о времени начала торгов на фондовом и срочном рынках, а также на рынке СПФИ, отмечает РЕН ТВ.

В пятницу Мосбиржа отменила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках, напоминает РИА ФАН. Такое решение приняли для снижения волатильности финансовых инструментов во время торгов.

