Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля

Мосбиржа объявила об отмене утренних торгов на рынке акций 25 февраля по решению ЦБ РФ и рекомендации Совета биржи. Об этом сообщается на официальном сайте Мосбиржи.

Также по решению Банка России не будут проводиться утренние торги на срочном рынке.

«Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли», - говорится в сообщении.

Основные торги и торги на срочном рынке начнутся в 10 утра, на рынке акций - в 9:50. Торги на валютном рынке стартуют с 6:50 утра.









