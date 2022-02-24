Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля
Мосбиржа объявила об отмене утренних торгов на рынке акций 25 февраля по решению ЦБ РФ и рекомендации Совета биржи. Об этом сообщается на официальном сайте Мосбиржи.
Также по решению Банка России не будут проводиться утренние торги на срочном рынке.
«Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли», - говорится в сообщении.
Основные торги и торги на срочном рынке начнутся в 10 утра, на рынке акций - в 9:50. Торги на валютном рынке стартуют с 6:50 утра.
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