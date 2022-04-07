Мосбиржа: доллар упал ниже ₽75, евро - ниже ₽82

Рубль укрепляется к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже.

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Согласно данным площадки, американская валюта впервые с 16 февраля стоит менее 77 рублей.

В свою очередь, евро опустился ниже отметки в 82 рубля. Такие показатели зафиксированы впервые с 17 ноября прошлого года.

Накануне доллар снизился до 79,7 рубля, потеряв за день 3,61 рубля, пишет «Свободная пресса». При этом евро подешевел на 4,5 рубля, до 87 рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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