Мосбиржа: доллар упал ниже ₽75, евро - ниже ₽82

Согласно данным площадки, американская валюта впервые с 16 февраля стоит менее 77 рублей.

В свою очередь, евро опустился ниже отметки в 82 рубля. Такие показатели зафиксированы впервые с 17 ноября прошлого года.

Накануне доллар снизился до 79,7 рубля, потеряв за день 3,61 рубля, пишет «Свободная пресса». При этом евро подешевел на 4,5 рубля, до 87 рублей.

