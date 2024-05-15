«Мнимый дефицит»: Цветочники не ждут роста цен из-за запрета импорта из Голландии
Российские цветы на треть дешевле голландских, при этом флористы используют сегодня 40% импорта, сказал в эфире НСН Наталья Дротик.
Ограничение импорта цветов из недружественных стран не приведет к росту цен в магазинах, заявила в интервью НСН директор цветочной галереи «Турандот» Наталья Дротик.
Новая глава Минсельхоза Оксана Лут накануне заявила о планах по ограничению ввоза цветов из недружественных стран. Некоторые СМИ уже назвали эту идею «цветочной революцией».
«Сегодня цветы от российских производителей стоят на 20-30% дешевле ввозимых в страну, например из Голландии или Италии. Рост цен при ограничении на импорт возможен только за счет мнимого дефицита. Флористы с удовольствием используют цветы с российский плантаций, частных ферм и садовых центров. Если взять цветы, которые мы используем в работе, это 60% от российских производителей и 40% импорта», – сказала Дротик.
При этом она объяснила, какие цветы завозятся в Россию из-за рубежа.
«Отечественные тюльпаны, розы, лилии, пионы, альстромерии, каллы, эустома, эвкалипт и все возможные луковичные никак не уступают импортным цветам по красоте, сортам и разнообразию. При этом стоит обратить внимание на сезонность: с марта по октябрь ассортимент отечественных цветов велик и перекрывает всю необходимость импорта, а вот в зимний период импортируются в основном эквадорские и кенийские розы, колумбийские гортензии, голландские тюльпаны, эустома, амариллисы, декоративная хвоя», - заключила собеседница НСН.
Со своей стороны, совладелец студии декора и флористики «Элементы прекрасного» Вера Азарова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказала мнение, что с запретом поставок цветов из Европы их ассортимент на российском рынке поредеет и есть риск «остаться с тремя ромашками».
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