Мишустин заявил о расширении перечня онлайн-сервисов для экспортеров
Правительство России расширит перечень онлайн-сервисов для экспортеров. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.
Он отметил, что новые функции станут доступны для предпринимателей после открытия публичного доступа к платформе, которое произойдет в ближайшее время. Сейчас информационная система работает в тестовом режиме.
В список новых сервисов войдут поиск зарубежных покупателей, электронные обращения за мерами господдержки и формирование аналитических отчетов о структуре и направлениях экспорта.
Мишустин заключил что новые функции позволят освободить малый и средний бизнес от многочисленного бумажного документооборота с различными ведомствами.
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