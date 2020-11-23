Мишустин заявил о расширении перечня онлайн-сервисов для экспортеров

Правительство России расширит перечень онлайн-сервисов для экспортеров. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.

Он отметил, что новые функции станут доступны для предпринимателей после открытия публичного доступа к платформе, которое произойдет в ближайшее время. Сейчас информационная система работает в тестовом режиме.

В список новых сервисов войдут поиск зарубежных покупателей, электронные обращения за мерами господдержки и формирование аналитических отчетов о структуре и направлениях экспорта.

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Мишустин заключил что новые функции позволят освободить малый и средний бизнес от многочисленного бумажного документооборота с различными ведомствами.

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:ПредпринимателиПравительствоМихаил Мишустин
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