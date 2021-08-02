Минтруд напомнил россиянам о выплате в четверть миллиона рублей
Граждане России могут воспользоваться социальным контрактом для трудоустройства или начала собственного бизнеса, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра труда Ольгу Баталину.
По ее словам, главная задача пособий — в формировании дополнительного источника дохода в домохозяйствах.
Человеку выплачиваются 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть свое дело. Средства могут быть направлены, в том числе, на переобучение для трудоустройства в том месте, где живет семья. При этом после приема на работу выплаты в размере прожиточного минимума продолжаются в течение трех месяцев.
Россияне, живущие в сельской местности, смогут приобрести на контракт скот или птицу, построить теплицы, купить технику для сельхозобработки.
Раздача денег людям привела к росту экономики в США и Великобритании, однако в России такая модель не сработает и приведет только к росту цен, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
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