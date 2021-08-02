Минтруд напомнил россиянам о выплате в четверть миллиона рублей

Граждане России могут воспользоваться социальным контрактом для трудоустройства или начала собственного бизнеса, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра труда Ольгу Баталину.

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По ее словам, главная задача пособий — в формировании дополнительного источника дохода в домохозяйствах.

Человеку выплачиваются 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть свое дело. Средства могут быть направлены, в том числе, на переобучение для трудоустройства в том месте, где живет семья. При этом после приема на работу выплаты в размере прожиточного минимума продолжаются в течение трех месяцев.

Россияне, живущие в сельской местности, смогут приобрести на контракт скот или птицу, построить теплицы, купить технику для сельхозобработки.

Раздача денег людям привела к росту экономики в США и Великобритании, однако в России такая модель не сработает и приведет только к росту цен, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БизнесТрудоустройствоМинтруд
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