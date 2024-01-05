Минпромторг сообщил о росте продаж новых авто на 60%
Продажи новых автомобилей в России в 2023 году выросли на 60% в годовом выражении. Об этом сообщил Минпромторг, ссылаясь на данные аналитической компании ППК.
Как отметили в ведомстве, в январе-декабре прошлого года в стране реализовали 1 319 351 новый автомобиль (до 3 лет).
«Половину в этом объеме составляют автомобили отечественного производства», — указывает Минпромторг.
Объем рынка в сегменте легковых машин составил 1 056 397 авто (на 62% больше, чем в 2022 году), легких коммерческих машин — 104 958 штук (плюс 35%), грузовых авто - 140 204 штук (больше на74%), автобусов — 17 792 штук (рост на 19%).
Между тем Минпромторг начал поставки в регионы мобильных автолавок, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru