Минпромторг сообщил о росте продаж новых авто на 60%

Как отметили в ведомстве, в январе-декабре прошлого года в стране реализовали 1 319 351 новый автомобиль (до 3 лет).

«Половину в этом объеме составляют автомобили отечественного производства», — указывает Минпромторг.

Объем рынка в сегменте легковых машин составил 1 056 397 авто (на 62% больше, чем в 2022 году), легких коммерческих машин — 104 958 штук (плюс 35%), грузовых авто - 140 204 штук (больше на74%), автобусов — 17 792 штук (рост на 19%).

Между тем Минпромторг начал поставки в регионы мобильных автолавок, пишет RT.

