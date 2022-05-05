Вице-мэр Ефимов: Производство мебели в Москве выросло в полтора раза

Объем производства мебели в Москве по итогам января – марта 2022 года увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Производство мебели в столице в первые три месяца этого года выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За первые три месяца столичные производители мебели поставили заказчикам продукцию более чем на 3,9 млрд рублей, что на треть превышает показатель аналогичного периода 2021 года и на 75% – первого квартала 2020 года», - сказал Ефимов.

По его словам, сегодня в Москве производят металлическую, деревянную и мягкую мебель для торговых, жилых и офисных помещений.

«В основном предприятия используют отечественное сырье, а их продукция не уступает по качеству импортным аналогам», – подчеркнул заместитель мэра.

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что на столичных мебельных предприятиях работают 5,8 тыс. человек.

«Только кухонной мебели предприятия произвели в первом квартале этого года на 207 млн рублей – это в 2,25 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», - добавил Овчинский.

На сегодняшний день мебель в столице производят 90 предприятий, четыре из них являются крупными.

