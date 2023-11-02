«Детский алкоголизм!»: Взрослое мороженое может сломать ребенку психику

Диетолог Маргарита Королева возмутилась продаже алкогольного мороженого и в беседе с НСН предупредила об угрозе, исходящей от этого недетского продукта.



Ранее стало известно, что министерство экономического развития и внешних связей Амурской области призвало ограничить продажи мороженого, содержащего алкоголь, запретив реализацию такой продукции несовершеннолетним.