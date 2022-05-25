Министерство финансов США разрешило американцам платить налоги в РФ до конца сентября

Министерство финансов Соединенных Штатов продлил генеральную лицензию, разрешающую американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в Российской Федерации до 30 сентября. Об этом сообщает РБК.

Котяков: пособия, рассчитываемые по прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически

Данная лицензия разрешает гражданам и организациям США совершать финансовые операции по уплате налогов, комиссий, импортных пошлин, а также покупать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты через Министерство финансов РФ или Центробанк.

Документ будет действовать до 07:00 мск 30 сентября.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАМинфин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры