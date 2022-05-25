Министерство финансов США разрешило американцам платить налоги в РФ до конца сентября

Данная лицензия разрешает гражданам и организациям США совершать финансовые операции по уплате налогов, комиссий, импортных пошлин, а также покупать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты через Министерство финансов РФ или Центробанк.



Документ будет действовать до 07:00 мск 30 сентября.

