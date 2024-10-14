«Открытие - минимум 15 миллионов»: Ресторатор объяснил рост числа баров и рюмочных

«Особенность в том, что в таких заведениях нет кухни. Сегодня в ресторанном бизнесе катастрофически не хватает сотрудников. У многих бизнес становится нерентабельным, зарплаты растут, людей нет, обслуживать посетителей невозможно. Рестораторы уходят в другой бизнес, где кухня не так задействована. Если место соответствует всем нормативам, то никаких проблем с лицензией нет. Есть определенные нормативы по площади. Обычно с этим все в порядке, получить лицензию рюмочной не так сложно», - рассказал он.

По его словам, на открытие бара или рюмочной в столице сегодня нужно минимум 15 миллионов, конкуренция на рынке растет.

«Все зависит от аренды и от условий. Но в целом сегодня, чтобы открыть рюмочную или бар в Москве, потребуется минимум 15 миллионов. Это минимум, дойти здесь можно до цифры, на которую только хватит фантазии. Сейчас и так много рюмочных, поэтому они будут делить потребителей. Если их будет больше, чем спрос, что-то неизбежно будет закрываться», - заключил собеседник НСН.

В летние месяцы 2024 года средний чек в ресторанах и барах России вырос до 2,5 тысячи рублей, что на 11% в сравнении с показателями прошлого года, пишет РБК со ссылкой на статистику крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» аналитического ресурса «Чек Индекс», передает «Радиоточка НСН».

