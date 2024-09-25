Дорогие рестораны: Рост размера чаевых на 14% связали с увеличением реальных доходов

«Это может показывать постепенный переход из наличной в безналичную форму. Мы можем предположить, что сократились наличные чаевые. Средняя сумма чаевых – это более интересный показатель, который позволяет нам судить, на сколько процентов повысилась стоимость услуги. 14% - это показатель динамики стоимости услуг. Эта динамика говорит о росте деятельности ресторанов, чаевые обычно – это некий фиксированный процент, поэтому отражается и рост объема самих услуг, и рост их стоимости. Безусловно, мы можем констатировать и повышение покупательной способности россиян, мы знаем, что реальные доходы растут», - рассказал он.

Со своей стороны, экономист Денис Ракша добавил, что сделать вывод о реальных объемах чаевых сегодня сложно, так как наличная форма никак не учитывается.

«Нужно понимать, что здесь учтены только те чаевые, которые переводились в электронной форме. Чаевые, которые передаются из рук в руки официанту, посчитать и учесть никто не может. Поэтому мы видим только часть картины. Что касается роста объема электронных чаевых, это нам не говорит о том, что вырос общий объем чаевых. Просто людям стало удобнее платить не наличными, а в электронной форме. Общий объем мог не вырасти, а даже упасть. Кому-то вообще удобно сделать вид, что он отправил чаевые, а на самом деле не отправлять», - подытожил собеседник НСН.

В России 74% посетителей кафе и ресторанов оставляют чаевые сотрудникам, следует из опроса Superjob. Так, один из трех россиян так поступает всегда, а еще 42% признались, что оставляют на чай в кафе иногда. Шесть человек из десяти также оставляют чаевые таксистам, 44% — курьерам, 36% — парикмахерам, а каждый третий - персоналу отелей, передает «Радиоточка НСН».

