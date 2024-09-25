Дорогие рестораны: Рост размера чаевых на 14% связали с увеличением реальных доходов
Михаил Головнин заявил НСН, что рост среднего размера чаевых говорит о росте стоимости услуг в ресторанах, а также о том, что россияне могут себе это позволить.
Средний размер чаевых в России вырос на 14% из-за повышения цен в самих ресторанах, также этот показатель говорит об увеличении реальных доходов населения, заявил НСН член-корреспондент Института экономики РАН Михаил Головнин.
Россияне оставляли чаевые в ресторанах, кафе и барах летом более 10 миллионов раз, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил сервис электронных чаевых "нетмонет". Средний размер чаевых вырос на 14% и составил 369 рублей, уточняется в исследовании. Головнин назвал факторы, которые повлияли на рост показателей.
«Это может показывать постепенный переход из наличной в безналичную форму. Мы можем предположить, что сократились наличные чаевые. Средняя сумма чаевых – это более интересный показатель, который позволяет нам судить, на сколько процентов повысилась стоимость услуги. 14% - это показатель динамики стоимости услуг. Эта динамика говорит о росте деятельности ресторанов, чаевые обычно – это некий фиксированный процент, поэтому отражается и рост объема самих услуг, и рост их стоимости. Безусловно, мы можем констатировать и повышение покупательной способности россиян, мы знаем, что реальные доходы растут», - рассказал он.
Со своей стороны, экономист Денис Ракша добавил, что сделать вывод о реальных объемах чаевых сегодня сложно, так как наличная форма никак не учитывается.
«Нужно понимать, что здесь учтены только те чаевые, которые переводились в электронной форме. Чаевые, которые передаются из рук в руки официанту, посчитать и учесть никто не может. Поэтому мы видим только часть картины. Что касается роста объема электронных чаевых, это нам не говорит о том, что вырос общий объем чаевых. Просто людям стало удобнее платить не наличными, а в электронной форме. Общий объем мог не вырасти, а даже упасть. Кому-то вообще удобно сделать вид, что он отправил чаевые, а на самом деле не отправлять», - подытожил собеседник НСН.
В России 74% посетителей кафе и ресторанов оставляют чаевые сотрудникам, следует из опроса Superjob. Так, один из трех россиян так поступает всегда, а еще 42% признались, что оставляют на чай в кафе иногда. Шесть человек из десяти также оставляют чаевые таксистам, 44% — курьерам, 36% — парикмахерам, а каждый третий - персоналу отелей, передает «Радиоточка НСН».
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