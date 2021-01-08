Минфин разъяснил новый порядок налогообложения банковских вкладов

Министерство финансов России напомнило, что с 1 января доходы по вкладам, превышающие 42,5 тысячи рублей, будут облагаться подоходным налогом, пишет RT.

Таким образом, налог затрагивает не только вклады на сумму 1 млн рублей, но и те, процентный доход которых составляет от 42,5 тысяч рублей. В министерстве пояснили, что порядок налогообложения зависит от ставки, срока вклады и выплаты процентов.

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Федеральная налоговая служба планирует разослать уведомления о налогах по таким вкладам в 2021 году, а с 2022 начнет собирать налоги.



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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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