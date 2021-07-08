Минфин предложил изменить начисление страховых взносов на высокие зарплаты
Министерство финансов России предложило изменить систему начисления страховых взносов на высокие зарплаты, пишут «Известия».
Кабмин рассматривает возможность повысить планку окладов, с которых в ПФР отчисляются взносы в 22%. Сегодня такие правила касаются зарплат до 1,465 млн рублей в год.
По данным Минфина, инициатива позволит пополнить госбюджет на 16 млрд рублей в 2022 году и 45 млрд к 2024 году.
Как сообщалось, федеральный бюджет России в 2022 году будет исполнен с профицитом в размере 353 млрд рублей.
При этом в действующем законе о бюджете на этот период заложен дефицит главного финансового документа страны на 1,25 трлн. рублей.
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