Миллиардер Шарапов посоветовал россиянам покупать «пенсионные однушки»
Россияне могут накопить на достойную пенсию, купив «пенсионную однушку». Об этом заявил миллиардер, президент компании Becar Asset Management Александр Шарапов в интервью порталу BN.ru.
Бизнесмен отметил, что в РФ сложно по-другому обеспечить себе достойную пенсию, к тому же сами выплаты для пожилых россиян невысоки.
Отвечая на вопрос об инвестиционном потенциале недвижимости, Шарапов подчеркнул, что квартиру можно легко сдать в аренду. Механизм приобретения жилья для сдачи популярен не только в России, но и в других странах со слабо развитыми фондовыми рынками и страхованием жизни — в Китае, Индии, Бразилии.
«Все то же самое: квартира покупается для того, чтобы накопить и как-то обеспечить себе старость», — указал миллиардер.
Тем, кто уже приобрел «пять однушек», Шарапов рекомендовал задуматься о вложениях в офисную недвижимость и торговые помещения на первых этажах зданий.
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