Миллиардер Шарапов посоветовал россиянам покупать «пенсионные однушки»

Бизнесмен отметил, что в РФ сложно по-другому обеспечить себе достойную пенсию, к тому же сами выплаты для пожилых россиян невысоки.

Отвечая на вопрос об инвестиционном потенциале недвижимости, Шарапов подчеркнул, что квартиру можно легко сдать в аренду. Механизм приобретения жилья для сдачи популярен не только в России, но и в других странах со слабо развитыми фондовыми рынками и страхованием жизни — в Китае, Индии, Бразилии.

«Все то же самое: квартира покупается для того, чтобы накопить и как-то обеспечить себе старость», — указал миллиардер.

Тем, кто уже приобрел «пять однушек», Шарапов рекомендовал задуматься о вложениях в офисную недвижимость и торговые помещения на первых этажах зданий.

