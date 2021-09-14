Микрозаймы и валюту будут выдавать по водительским правам

В 2022 году для того, чтобы обменять валюту на сумму до 100 тысяч рублей или получить микрозайм на 15 тысяч, россиянину достаточно будет предъявить только водительское удостоверение, сообщает «РЕН ТВ».

Проект закона, предложенный Минэкономразвития, могут принять до конца текущего года. Это действительно упросит получение финансовых услуг. Противники напоминают, что число «плохих» долгов российских граждан растет, как и число мошеннических действий в этой сфере.

Как сообщила доцент кафедры экономики и финансов Липецкого филиала РАНХиГС Светлана Шахватова, если расширять количество поставщиков таких услуг, будут и более конкурентные процентные ставки.

Напомним, размер потенциально невозвратных кредитов вырос в России до рекордного уровня: по данным финансовых организаций, вероятность убытков оценивается в 400 млрд рублей.

