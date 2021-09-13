Размер потенциально невозвратных кредитов в России достиг рекордных 400 млрд рублей
Размер потенциально невозвратных кредитов вырос в России до рекордного уровня: по данным финансовых организаций, вероятность убытков оценивается в 400 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости».
По состоянию на 1 августа займы, которые оцениваются как невозвратные, выросли на 9% и достигли 418 млрд рублей с начала года, отмечает телеканал «360».
Всего на возможные потери банки создали резерв 1,375 трлн рублей. Из этих средств на безнадежные займы с просрочкой от 90 дней приходится 957 млрд рублей.
Ранее аналитики компании Frank RG сообщали, что сумма кредитов, взятых россиянами, достигла рекордной отметки. Банки одобрили в августе 2,1 млн займов наличными на 646,7 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru