Размер потенциально невозвратных кредитов в России достиг рекордных 400 млрд рублей

Размер потенциально невозвратных кредитов вырос в России до рекордного уровня: по данным финансовых организаций, вероятность убытков оценивается в 400 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости».

По состоянию на 1 августа займы, которые оцениваются как невозвратные, выросли на 9% и достигли 418 млрд рублей с начала года, отмечает телеканал «360».

Всего на возможные потери банки создали резерв 1,375 трлн рублей. Из этих средств на безнадежные займы с просрочкой от 90 дней приходится 957 млрд рублей.

Ранее аналитики компании Frank RG сообщали, что сумма кредитов, взятых россиянами, достигла рекордной отметки. Банки одобрили в августе 2,1 млн займов наличными на 646,7 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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